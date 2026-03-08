BILIARDO SPORTIVO Europei Turchia: Alfredo Torre Rossini in semifinale Nei quarti di finale specialità 5 birilli il sammarinese ha battuto il danese Taldrup. Domani mattina la semifinale. Non essendoci la finalina terzo/quarto posto, Rossini è già certo del bronzo

Europei Turchia: Alfredo Torre Rossini in semifinale.

Agli Europei di biliardo in corso in Turchia ad Antalia il sammarinese Alfredo Torre Rossini ha battuto il danese Taldrup specialità 5 birilli e si è qualificato per la semifinale. L'europeo non prevede la finalina terzo/quarto posto, e dunque Rossini è già sicuro di avere il bronzo al collo.

