BILIARDO SPORTIVO

Europei Turchia: Alfredo Torre Rossini in semifinale

Nei quarti di finale specialità 5 birilli il sammarinese ha battuto il danese Taldrup. Domani mattina la semifinale. Non essendoci la finalina terzo/quarto posto, Rossini è già certo del bronzo

Europei Turchia: Alfredo Torre Rossini in semifinale.

 Agli Europei di biliardo in corso in Turchia ad Antalia il sammarinese Alfredo Torre Rossini ha battuto il danese Taldrup specialità 5 birilli e si è qualificato per la semifinale. L'europeo non prevede la finalina terzo/quarto posto, e dunque Rossini è già sicuro di avere il bronzo al collo.

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy