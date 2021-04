Europei: un bronzo sognando Tokyo per Myles Amine Mularoni

Myles Amine Mularoni si conferma sul podio agli Europei di lotta. Il portacolori del Titano ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria 86 kg freestyle. Un grande risultato, in vista delle Olimpiadi di Tokyo. Dopo l'argento a Roma nel 2020, a Varsavia, Myles Amine ha conquistato la medaglia di bronzo. Dopo aver superato agli ottavi il francese Aibuev, 4-0, il lottatore sammarinese Myles ha sfidato nei quarti il russo Naifonov, poi vincitore dell'oro, lo stesso che lo aveva battuto nella finale agli Europei 2020. Naifonov si è imposto 2-0.









Nel tabellone di ripescaggio Myles Amine Mularoni ha superato nella finale per il bronzo lo slovacco Makoev con il punteggio di 6-4. Una bella prova quella del sammarinese, partito bene sul 2-0, per poi subire il ritorno dell'avversario, capace di ribaltare il punteggio. Sul 4-2 per il lottatore slovacco, Myles Amine Mularoni ha trovato la qualità di pareggiare e per poi ottenere il 6-4 che è valso il podio e la medaglia. E' un'ottima stagione per il lottatore, che ha conquistato anche il terzo posto ai campionati NCAA.

In gara a Varsavia c'era anche Malik Amine Mularoni. Il fratello di Myles era impegnato nella categoria 74 kg. Nel tabellone principale Malik è stato battuto 5-1 da Miroslav Kirov, il lottare bulgaro ha poi vinto la medaglia d'argento. Nel tabellone di ripescaggio è stato invece superato 4-3 dall'israeliano Mitch Finesilver che si è aggiudicato il bronzo.