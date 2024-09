Valentino Santolini è stato sconfitto col punteggio di 10-5 dal rappresentante dell'Austria nella penultima partita di singolare del Campionato Europeo Under 18 in svolgimento a Innsbruck. Santolini è impegnato anche nel Tiro di Precisione, dove ai quarti lo attende la sfida contro l'Italia. In campo femminile Giada Paoletti si è classificato quinta nel Tiro di Precisione rimanendo di poco fuori dalle semifinali.