Volley, San Marino vince anche la seconda partita dell’Europeo Under 18 femminile in corso di svolgimento a Malta. Le ragazze di coach Lucchi nella tarda mattinata di oggi hanno travolto la temutissima Scozia per 3 a 0 e si sono qualificate per la semifinale da prime nel girone. Giocheranno domani alle 16.30 contro la seconda classificata del girone A.

