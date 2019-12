NUOTO Europei vasca corta: altro record sammarinese per Giacomo Casadei

Europei vasca corta: altro record sammarinese per Giacomo Casadei.

L'acqua scozzese regala un altro record sammarinese alla delegazione del Titano agli Europei di Glasgow. Terza giornata di gare e terzo primato nazionale stabilito. Giacomo Casadei conferma il suo ottimo stato di forma e migliora il personale che passa da 1.03.86 a 1.03.58 stabilendo il nuovo record del Titano nei 100 rana. Dopo aver migliorato il personale nei 200 stile, Gianluca Pasolini va vicino alla miglior prestazione individuale anche nei 50 stile con il tempo di 24.68. Tutta da seguire la sfida di domani nei 100 stile libero con i tre nuotatori sammarinesi, Giacomo Casadei, Gianluca Pasolini e Loris Bianchi che si confronteranno nella stessa gara, per una sfida nella sfida a tinte biancoazzurre.

Nella giornata di ieri intanto si conferma l'astro nascente del nuoto azzurro Simona Quadarella che dopo la medaglia ai mondiali si laurea campione d'Europa negli 800 stile libero. L'atleta italiana sale sul gradino più alto del podio davanti all'ungherese Kesely e Martina Rita Caramignoli, per una bella doppietta italiana. Nei 50 farfalla oro alla francese Henique davanti alla connazionale Gastaldello e la danese Beckmann. Nei 100 dorso vince l'olandese Toussaint con 55,71 precedendo la russa Kameneva e l'inglese Davies. Nei 100 farfalla donna successo per la tedesca Kusch sulla russa Vekovishchev e la polacca Cieslak. Spettacolare la gara dei 200 rana maschile con l'olandese Kamminga su Persson e Koch, i tre sono racchiusi in mezzo secondo.

I più letti della settimana: