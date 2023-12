NUOTO Europei vasca corta nuoto, Bianchi da record sammarinese nei 200 stile Il biancazzurro migliora il suo precedente primato, chiude 22° in qualifica ed è seconda riserva in vista della semifinale.

Loris Bianchi ha fissato il nuovo record sammarinese nei 200 stile libero. Agli Europei in vasca corta, in corso di svolgimento in Romania, Bianchi ha vinto la propria batteria in 1' 48" 91, migliorando di 29 centesimi il precedente primato, sempre a firma sua. Bianchi ha chiuso le qualifiche al 22° posto ed è la seconda riserva per la semifinale.

