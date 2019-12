NUOTO Europei vasca corta: record sammarinese per Casadei, personale per Pasolini I due sono scesi in vasca per le batterie dei 200 rana e dei 200 stile.

Europei vasca corta: record sammarinese per Casadei, personale per Pasolini.

Giacomo Casadei da record agli Europei in vasca corta di Glasgow: il biancazzurro firma il nuovo record sammarinese nei 200 rana grazie al 2' 18" 30 registrato nelle batterie. Bene anche Gianluca Pasolini che aggiorna il suo personale nei 200 stile con 1' 56" 38. In vasca pure Loris Bianchi, che nei 1500 stile nuota in 16' 11" 75.













I più letti della settimana: