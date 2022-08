Ancora una giornata no per i tiratori sammarinesi ai Campionati Europei che si stanno disputando a Cipro. Nella gara del Mixed team, Alessandra Perilli e Gian Marco Berti non sono andati oltre al 20esimo posto assoluto. Alessandra Perilli ha colpito 66 piattelli su 75, Gian Marco Berti 68 per un totale di 134 su 150. Debutterà invece mercoledì Simone Rigoni, unico biancazzurro in gara nella categoria junior.