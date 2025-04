VOLLEY Europei Volley U18: San Marino batte l'Irlanda del Nord Nella partita d'esordio la squadra di coach Cristiano Lucchi s'impone 3-0.

Esordio vincente per la nazionale under 18 femminile nei Campionati europei di categoria in corso di svolgimento a Malta. Le Titane hanno avuto ragione dell’Irlanda del Nord per 3 a 0, rischiando qualcosa solo nel secondo set, vinto 25/23. Nel primo parziale le biancoazzurre si sono imposte 25/19, mentre nel terzo con un netto 25/14. Prossima partita della nazionale, venerdì alle 10.30 contro la Scozia.

