TIRO CON L'ARCO Europeo Arco Nudo: Kristina Pruccoli conquista l'argento

Ad un set da uno storico bis europeo, Kristina Pruccoli si ferma. Avanti 4-0 nella finalissima, l'atleta sammarinese è stata rimontata prima e superata poi dall'italiana Giulia Mantilli. Kristina è medaglia d'argento ai Campionati Europei Indoor di Tiro con l'Arco, specialità Arco Nudo. E' un risultato di prestigio che conferma la Pruccoli nel gotha del Tiro con il secondo posto conquistato conquistato a Samsun, un anno dopo l'oro e il titolo europeo. Seconda dopo le qualifica, la sammarinese ha inanellato un percorso netto che l'ha qualificata per la finalissima senza perdere nemmeno un set battendo tra le altre quella Cinzia Noziglia che nel 2024 le aveva conteso il titolo. Tutto perfetto fino al 4-0 della finale e uno strano 6 uscito male dall'arco che ha finito per disunire Kristina e incoraggiare la rimonta della Mantilli ormai libera da ogni tipo di pressione e cresciuta esponenzialmente freccia dopo freccia. Una medaglia d'argento che comunque merita considerazione e gratitudine a San Marino e viene festeggiato dalla Segreteria di Stato per lo Sport: "Kristina -scrive il Segretario Rossano Fabbri in una nota- ha dimostrato di essere campionessa di straordinario valore e la sua medaglia d'argento è motivo di orgoglio per tutta la Repubblica".

