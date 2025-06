Europeo ginnastica ritmica: buona esperienza per Gioia Casali e Camilla Rossi

Si è conclusa domenica 9 giugno a Tallinn, in Estonia, la 41ª edizione del Campionato Europeo di Ginnastica Ritmica. A rappresentare la Federazione Sammarinese Ginnastica sono state le ginnaste Senior Gioia Casali e Camilla Rossi, accompagnate dalla tecnica Lucia Castiglioni, con la presenza dell'ufficiale di gara Luna Casadei e del Presidente Fabrizio Castiglioni in veste di capodelegazione.

La competizione ha preso il via giovedì 5 giugno con una prima giornata positiva per la delegazione sammarinese. Gioia Casali e Camilla Rossi sono scese in pedana rispettivamente con cerchio e palla. In particolare, il cerchio di Camilla ha registrato un ottimo punteggio di 25.800, che le è valso il 26° posto nella classifica di specialità su 75 partecipanti.

Nella seconda giornata, dedicata a clavette e nastro, alcune imprecisioni alle clavette hanno inciso sui punti, ma la buona tenuta al nastro ha permesso alle due atlete di completare il concorso in maniera solida. Nella classifica All-Around , Camilla Rossi ha chiuso in 55ª posizione, seguita da Gioia Casali in 63ª posizione.