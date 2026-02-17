TIRO CON L'ARCO Europeo Indoor, quarto posto nelle qualifiche per Kristina Pruccoli Domani gli ottavi, i quarti e le semifinali.

A Plovdiv, gli Europei Indoor di tiro con l'arco fanno le prove generali con le 60 frecce di qualifica. Livello particolarmente alto nell'arco nudo, dove Kristina Pruccoli è quarta in una graduatoria in cui le prime nove sono tutte sopra i 500 punti, su 600 disponibili. Un piazzamento che permette alla sammarinese di saltare i 16mi e andare direttamente agli ottavi, in programma mercoledì al pari di quarti e semifinali. Poi due giorni di prove a squadre e, nel fine settimana, l'assegnazione delle medaglie: sabato la finale per il bronzo, domenica pomeriggio quella per il titolo.

[Banner_Google_ADS]

In cerca del terzo podio in fila, dopo l'oro del '24 e l'argento del '25, Pruccoli debutterà contro la vincente tra la lituana Ligita Puriene e la ceca Jarmila Holicova. In caso di semifinale, potrebbe esserci l'atto III della sfida con la fuoriclasse italiana Cinzia Noziglia, già battuta nelle due edizioni precedenti. Noziglia che domina le qualificazioni con 544 punti, 20 in più delle compagne d'azzurro Linda Grezzani ed Elisa Medico. Pruccoli invece si ferma a 520, complice un doppio errore commesso a metà qualifica che le fa perdere il vantaggio sin lì accumulato sulle rivali tricolori.



I più letti della settimana: