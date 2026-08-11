GINNASTICA RITMICA Eva Bombagioni al Mondiale di ginnastica ritmica a Francoforte Anche San Marino al 42° Campionato del Mondo di Ginnastica Ritmica

Eva Bombagioni al Mondiale di ginnastica ritmica a Francoforte.

La Federazione Sammarinese Ginnastica sarà presente al 42° Campionato del Mondo di Ginnastica Ritmica, in programma a Francoforte, in Germania, dal 12 al 16 agosto. A rappresentare San Marino sarà l'individualista Eva Bombagioni, chiamata a confrontarsi con le migliori ginnaste del panorama internazionale. La competizione prenderà il via mercoledì 12 agosto con le qualificazioni individuali a cerchio, palla, clavette e nastro. La squadra del Titano sarà composta dal capo delegazione Fabrizio Castiglioni, l’allenatrice Monica Garbarino e l’ufficiale di gara, Federica Protti.

"Per Eva Bombagioni - scrive la Federazione - si tratta di un appuntamento di grande prestigio, che rappresenta un'ulteriore importante tappa nel suo percorso internazionale, con l'obiettivo di affrontare la competizione con determinazione, concentrazione e consapevolezza del valore dell'appuntamento. "

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