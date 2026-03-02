Evelyn Quercia buona prova agli Interprovinciali FISR di Lugo

Si sono svolti sabato 28 febbraio a Lugo gli Interprovinciali FISR di pattinaggio artistico a rotelle, appuntamento di rilievo del calendario federale che ha visto in pista numerose atlete in una competizione dal livello tecnico particolarmente elevato. Tra le protagoniste della categoria Esordienti Regionali B anche la giovane Evelyn Quercia, al suo primo anno nella nuova categoria dopo il passaggio obbligatorio che ha comportato un sensibile aumento delle difficoltà tecniche e degli standard qualitativi richiesti. Per la pattinatrice si è trattato di una prova delicata, sia sul piano tecnico sia su quello emotivo. L’ingresso in una categoria superiore ha significato contenuti di programma più complessi e confronto con atlete più esperte. Dopo un avvio condizionato dalla tensione, Evelyn ha saputo ritrovare concentrazione e scioltezza, interpretando con buona precisione gran parte della coreografia e mantenendo velocità e controllo fino a tre quarti dell’esercizio. Nel finale qualche incertezza nella catena di passi ha inciso sul ritmo complessivo. È seguita una caduta nel secondo axel e un’ultima trottola meno dinamica rispetto agli standard richiesti, elementi che hanno influito sul punteggio conclusivo. Con 27.10 punti Evelyn Quercia ha chiuso al 19° posto in una categoria che si è confermata altamente competitiva, con programmi ben strutturati e di qualità. Al di là del piazzamento, la prova di Lugo rappresenta un passaggio significativo nel percorso di crescita dell’atleta, che ha dimostrato di poter affrontare con determinazione le difficoltà della nuova categoria e di avere margini di miglioramento in vista dei prossimi appuntamenti stagionali.







