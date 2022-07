Eyof 2022: buona prova per Conti nella gara di ciclismo su strada

Davide Conti ha esordito al Festival Olimpico della Gioventù Europea, in svolgimento fino a sabato in Slovacchia. Il ciclista biancazzurro, portabandiera alla cerimonia d’apertura insieme a Giulia Marchionni, ha affrontato giovedì la gara di ciclismo su strada, scattata alle 16:00. Un percorso ad anello di 32.9 km, da ripetere due volte, con partenza e arrivo dalla piazza principale cittadina. Un tracciato caratterizzato da una salita impegnativa, che ha fatto subito selezione al primo giro.

Ha tagliato il traguardo in 1.42.04, con un distacco di 9.31 dal primo classificato, chiudendo 70° su 94 atleti al via. “Davide è andato molto bene, siamo molto contenti della sua prova - commenta il tecnico Maurizio Tura -. Ha fatto il primo giro con il gruppo di testa, rimanendo attaccato nonostante una salita molto impegnativa. Nel secondo giro ha pagato un po’ la fatica e i ritmi elevati, a cui non è abituato. È arrivato in un gruppo che si è giocato le posizioni dalla 56esima in poi. Era nelle nostre aspettative, anche se la gara si è rivelata più difficile di quello che potessimo credere perché il livello era veramente alto. Siamo tutti fieri di lui”.

Oggi tocca a Ilaria Ceccaroni chiudere il programma di gare della delegazione sammarinese. La nuotatrice biancazzurra sarà impegnata nei 50 stile libero.

