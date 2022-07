Eyof 2022: Ilaria Ceccaroni nuota i 200 stile in 2'15''02. Domani tocca a Conti

Al Festival Olimpico della Gioventù Europea, in svolgimento a Banskà Bystrica, in Slovacchia, è tornata in acqua Ilaria Ceccaroni. La giovane nuotatrice biancazzurra, che lunedì aveva rotto il ghiaccio nei 100 metri stile libero, ha affrontato la doppia distanza. Per lei una prestazione non in linea con le sue potenzialità e un tempo di 2.15.02 superiore al suo personale. Ilaria, che è accompagnata dal tecnico Andrea Bartolini tornerà a gareggiare venerdì, sulla distanza dei 50 metri stile libero.

Giovedì, invece, è in programma l’esordio di Davide Conti nella gara di ciclismo su strada. Il ciclista biancazzurro, seguito dal tecnico Maurizio Tura, sarà l’ultimo sammarinese ad aver esordito nella competizione multidisciplinare che si concluderà sabato.

