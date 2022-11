EYOF 2023: a San Marino il suggestivo passaggio della torcia

L'accesione della fiamma

Sulla Prima Torre sventola la bandiera con i cinque cerchi, il simbolo dei Giochi Olimpici torna ad essere una delle immagini più belle dello sport che ritrova la Repubblica di San Marino a distanza di 16 anni dal passaggio per le Olimpiadi di Torino 2006. Questa volta è il Festival Olimpico della Gioventù Europea l'evento cruciale, la prima tappa della Fiamma della Pace partita da Roma per raggiungere il Friuli Venezia Giulia, sede dell'edizione 2023 del più importante evento multi-sport per giovani europei con età compresa tra i 14 e i 18 anni. Un viaggio, quello della fiamma, partito da Borgo Maggiore con il capo missione sammarinese William Zanna e il tecnico Riccardo Stacchini per raggiungere il centro storico di San Marino.

In Piazza della Libertà l'accensione della fiaccola degli EYOF con il passaggio agli atleti Mattia Beccari e Vincenzo Michelotti da parte del segretario del Cons Eros Bologna e il direttore generale di EYOF 2023 Giorgio Kaidisch. La luce del Festival della Gioventù ha iniziato la sua corsa per le vie di San Marino, per raggiungere la Prima Torre. Un momento suggestivo, per il passaggio della fiaccola, nel centro storico Patrimonio dell'Unesco, con i presidenti Gian Luca Gatti e Maurizio Dunnhofer, rispettivamente di Sport Invernali e comitato organizzatore, a proseguire la staffetta. Poi l'arrivo sul Piazzale Lo Stradone con Alessandro Mariotti e Matteo Gatti, fino all'accensione del tripode, atto conclusivo del viaggio a San Marino e in direzione Friuli Venezia Giulia, con il presidente Gian Primo Giardi e il Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini a chiudere questo momento olimpico. Bella la cornice di pubblico per la promozione di un evento che coinvolgere dal 21 gennaio ben 1300 giovani atleti. Un evento grande prestigio che torna a distanza di 30 anni in Italia dopo la prima storica edizione organizzata ad Aosta.