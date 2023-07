FESTIVAL OLIMPICO DELLA GIOVENTÙ EUROPEA Eyof 2023: bene Stacchini nel ciclismo, in difficoltà Casadei e Rossi

Giornata complicata per gli atleti biancazzurri agli Eyof 2023 in svolgimento a Maribor, in Slovenia. La prima a scendere in pista è stata Chiara Casadei nei 100 metri ostacoli. In mattinata, partita in seconda batteria, ha chiuso con il tempo di 17.69. Successivamente è toccato al ciclismo su strada con Camilla Stacchini e Simone Rossi. 1:26:29 il tempo di Stacchini, che ha concluso la sua prestazione al 70° posto su 84 al via, Rossi invece non è riuscito a portare a termine la gara andando fuori tempo massimo.

“Ottima prestazione di Camilla. Il suo risultato ci ha sorpreso come per la crono. Simone ha pagato la poca esperienza a livello internazionale e un po’ di emozione, nella sua gara sono partiti atleti veramente forte”, ha analizzato il tecnico federale Maurizio Tura.

Venerdì 28 luglio si chiude con i 50 metri stile libero di Ilaria Ceccaroni.

