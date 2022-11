FESTIVAL OLIMPICO DELLA GIOVENTÙ EUROPEA EYOF 2023: la torcia olimpica attesa sul Titano L'edizione 2023 si aprirà il 21 gennaio in Friuli Venezia Giulia

EYOF 2023: la torcia olimpica attesa sul Titano.

La torcia olimpica oggi farà tappa a San Marino. L'appuntamento è per il 21 gennaio quando in Friuli Venezia Giulia si accenderanno i riflettori sull'edizione 2023 del Festival Olimpico della Gioventù Europea. La sedicesima edizione invernale coinvolgerà 2.300 partecipanti, 1.300 atleti per 109 competizioni in calendario.

Dalle 16:00 il truck ‘Io sono Friuli Venezia Giulia’ stazionerà in piazzale Lo Stradone. Verranno distribuiti gadget, ci saranno attività rivolte ai più piccoli, in compagnia della mascotte Kugy, e verranno date informazioni sul programma volontari EYOF 2023 FVG.

Intorno alle 17:30 partirà il viaggio della fiaccola che, partendo da Borgo Maggiore, risalirà in funivia fino a Piazza della Libertà. La fiamma toccherà poi la Basilica del Santo e la Prima Torre, prima di ridiscendere in direzione Porta del Paese. Nel suo percorso la fiamma sarà accompagnata da alcuni ex atleti olimpici sammarinesi, dai rappresentanti delle istituzioni sportive sammarinesi e del Comitato Organizzatore EYOF 2023.

