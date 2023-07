EYOF 2023 EYOF 2023, Nuoto: personal best per Ceccaroni nei 50sl

Chiusura in bellezza per San Marino agli EYOF 2023 di Maribor, in Slovenia. Nell'ultima gara in programma Ilaria Ceccaroni stampa il suo personal best nei 50 metri stile libero. La nuotatrice biancazzurra - classe 2008 - fa segnare il crono di 27.82, chiudendo 27^ assoluta su 44.

Sabato è in programma la cerimonia di chiusura del Festival Olimpico della Gioventù Europea, con il passaggio di consegne alla Macedonia che ospiterà l'edizione del 2025.

