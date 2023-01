SPORT INVERNALI EYOF 2023, si avvicina il primo appuntamento internazionale dell'anno In Friuli Venezia Giulia, il Festival Olimpico della Gioventù Europea

Manca poco più di una settimana al via di EYOF 2023, il Festival Olimpico dalla Gioventù Europea che si disputerà in Friuli Venezia Giulia. San Marino sarà rappresentato dall'atleta Mattia Beccari, dal tecnico Riccardo Stacchini e dal capomissione William Zanna. Beccari parteciperà allo slalom gigante, in programma mercoledì 25 gennaio e allo speciale, previsto per venerdì 27. Entrambe le gare si svolgeranno sulla pista di Tarvisio. Per questa edizione sono attesi 2.300 partecipanti di cui 1.300 atleti, dai 14 ai 18 anni, che gareggeranno nelle 109 competizioni di 14 discipline. San Marino è stato il primo Paese ad ospitare il passaggio della Fiamma della Pace il 5 novembre 2022. La torcia di EYOF 2023, che vuole simboleggiare un messaggio di armonia e pace, completerà il proprio viaggio a Trieste nel giorno della cerimonia d’apertura, alla quale interverranno il presidente del Cons, Gian Primo Giardi, il segretario generale, Eros Bologna, e il Segretario di Stato per lo Sport, Teodoro Lonfernini.

