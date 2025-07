EYOF SKOPJE 2025 EYOF: bella gara di Margherita Gregoroni nei 200 metri misti

EYOF: bella gara di Margherita Gregoroni nei 200 metri misti.

Al Festival Olimpico della Gioventù Europea a Skopje, la quarta giornata si è aperta con il nuoto con i 200 metri misti di Margherita Gregoroni. L’atleta classe 2011, la più giovane della delegazione del Titano, ha chiuso in prima posizione nella batteria numero 1 in 2:28.67 mettendosi alle sue spalle due avversarie. Nella classifica assoluta, la nuotatrice sammarinese ha concluso in 29' posizione davanti ad avversarie provenienti da Slovacchia, Lituania, Repubblica Ceca, Portogallo ed Estonia.

Nella serata di ieri si è conclusa anche l’esperienza di Pietro Bologna agli Eyof, dopo l'ultimo impegno nel girone di qualificazioni del tennistavolo con una sconfitta contro Alvaro Gimeno Orna 3-0. Domani l'ultimo impegno per la squadra sammarinese in Macedonia del Nord con Alessandro Giovagnoli nel taekwondo.

