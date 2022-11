EYOF EYOF: la torcia domani sarà a San Marino Il Festival Olimpico della Gioventù Europea è in programma in Friuli Venezia Giulia il prossimo gennaio dal 21 al 28.

La torcia olimpica domani farà tappa a San Marino. L'appuntamento è per il 21 gennaio. In Friuli Venezia Giulia si accenderanno i riflettori sull'edizione 2023 del Festival Olimpico della Gioventù Europea. Un evento che torna in Italia, nella versione invernale, a distanza di esattamente 30 anni. La prima volta nel 1993 ad Aosta.

Sarà record di discipline, ben 14, conferma della crescita dell'evento partito proprio dall'Italia nel 1993 con 5 sport. Il Friuli Venezia Giulia ospiterà l'evento con le vicine Austria e Slovenia che appoggeranno l'organizzazione. Dodici sedi di gara per 14 sport, dallo sci alpino, al pattinaggio artistico, passando per curling, short track e salto con gli sci. Eyof è il più importante evento multi-sport per i giovani europei con età compresa tra i 14 e i 18 anni.

Una prima forma di Giochi Olimpici Europei per giovani atleti che avranno l'opportunità di vivere e condividere lingue e culture diverse di atleti provenienti da 50 paesi europei. La cerimonia di apertura è in programma a Trieste per il 21 gennaio, quella di chiusura a Udine il 28 gennaio, nel mezzo tanto, tantissimo sport. Il 21 gennaio si accenderà il tripode del Festival Olimpico della Gioventù Europea.

Nel suo viaggio verso il Friuli Venezia Giulia, la torcia farà tappa anche a San Marino. Un altro appuntamento, in programma per domani, dopo l'accensione della torcia nella serata di oggi a Roma. La fiamma Olimpica è attesa sul Titano alle 18:00 sul Piazzale Lo Stradone, dopo il passaggio per il centro storico di San Marino. La sedicesima edizione invernale coinvolgerà 2.300 partecipanti, 1.300 atleti per 109 competizioni in calendario, 1.300 volontari, 80 strutture ricettive regionali coinvolte nell’ospitalità. Per la prima volta in assoluto debutteranno, sci alpinismo, free style skiing con slopestyle e big air e ski cross. La mascotte ufficiale disegnata da Paolo Venuti si chiama Kugy ed è una marmotta.

