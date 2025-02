EYOF: San Marino in Georgia con tre atleti

Ci sarà anche San Marino in Georgia per l'edizione 2025 del Festival Olimpico Invernale della Gioventù Europea, l'evento dedicato ai giovani atleti tra i 14 e i 18 anni. A rappresentare il Titano: Elia Carattoni e Matteo Giannini, entrambi classe 2007 e Rafael Mini, classe 2008. I tre portacolori di San Marino saranno impegnai nello sci alpino nella gara di gigante lunedì 10 febbraio. Domenica è prevista la cerimonia d'apertura alla quale parteciperanno 1.600 atleti in rappresentanza di 45 Paesi. La delegazione sammarinese è accompagnata dal capo missione Gianluca Gatti, che guiderà i giovani atleti biancoazzurri anche ai mondiali di Saalbach qualche giorno dopo.