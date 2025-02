EYOF BAKURIANI 2025 EYOF: San Marino in Georgia con tre atleti Domenica la cerimonia di apertura del Festival Olimpico invernale della Gioventù Europea

Ci sarà anche San Marino in Georgia per l'edizione 2025 del Festival Olimpico Invernale della Gioventù Europea, l'evento dedicato ai giovani atleti tra i 14 e i 18 anni. A rappresentare il Titano: Elia Carattoni e Matteo Giannini, entrambi classe 2007 e Rafael Mini, classe 2008. I tre portacolori di San Marino saranno impegnai nello sci alpino nella gara di gigante lunedì 10 febbraio. Domenica è prevista la cerimonia d'apertura alla quale parteciperanno 1.600 atleti in rappresentanza di 45 Paesi. La delegazione sammarinese è accompagnata dal capo missione Gianluca Gatti, che guiderà i giovani atleti biancoazzurri anche ai mondiali di Saalbach qualche giorno dopo.

