EYOF SKOPJE 2025 EYOF: San Marino in Macedonia per la 18' edizione Aperto il Festival Olimpico della Gioventù Europea, la delegazione di San Marino è formata da sei atleti.

Aperta a Skopje, in Macedonia del Nord, la 18' edizione degli Eyof, il festival olimpico della gioventù europea. La delegazione sammarinese è composta da 6 atleti. Per l’atletica leggera Greta San Martini nel salto in lungo e Diego Garnaroli nel lancio del giavellotto; per il judo Alessandro Fabbri nella categoria -66kg, nel taekwondo Alessandro Giovagnoli (+73kg). Nel nuoto Margherita Gregoroni impegnata nei 200 stile libero e nei 200 misti e Pietro Bologna per il tennistavolo. A guidare la delegazione il capo missione Anna Lisa Ciavatta con Anita Magalotti. Presente anche il segretario generale del Cons Eros Bologna.

La prima sammarinese a debuttare in gara è stata Greta San Martini impegnata nel salto in lungo. Inserita nel gruppo B con la pettorina numero 8, la giovane ha concluso in dodicesima posizione con 5.11 metri.



