EYOF Skopje: buone prestazioni per i giovani sammarinesi

Terza giornata di gare per il San Marino Team, impegnato agli EYOF di Skopje in Macedonia del Nord. Nel nuoto Margherita Gregoroni ha chiuso al quarto posto nella sua batteria dei 200 stile libero con un tempo di 2:10.83, vicino al suo personale. Nel judo – categoria -66kg - Alessandro Fabbri, rientrato recentemente da un infortunio alla spalle, ha tenuto testa al danese Felix Aaside uscendo sconfitto solo nei minuti finali per ippon dopo essere anche andato in vantaggio.

Nel tennis tavolo ko per Pietro Bologna: 3-0 contro l'ungherese Fegyver, nonostante buone indicazioni soprattutto nei primi due set. Infine l'atletica con il 14° posto di Diego Garnaroli nel lancio con il giavellotto - 44.29 metri la sua misura - e il 17° di Greta San Martini nel salto triplo con 11.32 metri.