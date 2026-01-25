SAN MARINO SPORT AWARDS Fabbri e Lonfernini: "Sport e Cultura da sempre pilastri della sammarinesità"

Rossano Fabbri, Segretario di Stato per lo Sport: "Celebrare i nostri atleti, oltre che doveroso, è anche un momento eccezionale per ribadire quanto lo sport sia importante, centrale e anzi fondamentale nella Repubblica di San Marino. Quindi è un momento che serve a unirci e a celebrare delle imprese straordinarie che fanno sempre più emozionare la Repubblica di San Marino e sono sempre più in grado di essere veramente dei portabandiera di valori, di emozioni e anche di sammarinesità nel mondo. Ci siamo anche a Milano Cortina con grandissimo orgoglio e stiamo però lavorando per Los Angeles consapevoli che quello che raccoglieremo a Los Angeles è il frutto di quello che iniziamo a fare ieri, oggi e nei prossimi mesi e nei prossimi anni".

Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato per la Cultura: "Cultura, sport e istruzione sono tre ambiti del nostro paese e non solo che si legano e si interconnettono molto molto bene. Sappiamo quanto sport vuole dire impegno, quindi vuole dire dedizione, disciplina e quindi vuole dire formazione, non soltanto per la vita ma in abbinamento a quello che è un percorso di carattere invece formativo più scolastico, devono essere le prerogative anche in questo caso del nostro Paese".

