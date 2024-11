Sentiamo Rossano Fabbri

"Sono eventi che vanno incentivati e valorizzati, portano tante persone in territorio e la Repubblica ha dimostrato di essere in grado di ospitarli con grande professionalità" - così il Segretario di Stato per lo Sport Rossano Fabbri intervenuto in Conferenza Stampa di presentazione della manifestazione che durerà per tutto il weekend World Amateur Dance Sport Championships.