Fabbri: "Lo sport sammarinese ha una bella storia", Forcellini: "Saremo alle Olimpiadi di Milano Cortina"

Rossano Fabbri, Segretario di Stato per lo Sport: "Noi ormai ci abbiamo fatto un po' l'abitudine, ma in realtà le imprese del mondo sportivo sammarinese hanno veramente qualcosa di eccezionale, sono qualcosa che va al di là di ogni più così rosa immaginazione rispetto anche ai risultati che riusciamo a ottenere, nonostante, e non ci stancheremo mai di ripeterlo, le dimensioni territoriali e anche il numero dei cittadini, anche quando ci misuriamo con i cosiddetti piccoli stati hanno dimensioni anche 5-10 volte territoriali più di noi è uguale per il numero di persone, quindi fa veramente piacere in questa stupenda cornice di questo borgo medievale ricevere tanti attestati di stima per il mondo sportivo sammarinese, credo che siano dei risultati per lo sport di San Marino che sono del tutto meritati".

Christian Forcellini, Presidente CONS: È stato un onore, è stato un piacere essere insegnati di questo premio, credo che sia un po' la testimonianza di quello che è lo stato di salute del movimento sportivo sanmarinese, ormai ci conoscono in giro per l'immondo, in giro per l'Italia, grazie ai nostri atleti, ai nostri risultati, alle nostre performance, ma anche alle nostre manifestazioni e a tutto il movimento sportivo. Quindi ricevere questo premio è sicuramente un grande onore in un contesto come questo, circondato da personaggi del mondo dello sport importanti. Avevo ricevuto da poco la notizia che finalmente anche noi saremo presenti a Milano Cortina, perché i nostri ragazzi hanno ottenuto il tempo di qualificazione, anzi in due si hanno ottenuto il tempo di qualificazione, anche se parteciperà uno solo, però intanto questo è importante, perché anche la bandiera di San Marino sventolerà le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina".









