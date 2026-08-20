GIOCHI DEL MEDITERRANEO Fabbri: ”Una grande emozione vedere la bandiera di San Marino alzarsi nel cielo di Taranto” Al seguito della delegazione sammarinese si Giochi del Mediterraneo anche il Segretario di Stato per lo Sport Rossano Fabbri

Al seguito della delegazione sammarinese che parteciperà alla 20esima edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 anche il Segretario di Stato per lo Sport, Rossano Fabbri che commenta così il momento dell'alzabandiera: "È un momento che dà sempre grande emozione quando si vede la bandiera della Repubblica piano piano salire. Non riesco a non farmi percorrere sempre un brivido che sale fino che non è arrivata al suo punto massimo. Una bellissima cerimonia, un bellissimo momento. Domani naturalmente ci sarà la cerimonia inaugurale, poi questo grande, grandissimo momento per il nostro sport che celebra, anche per i ragazzi, un momento importante che fa il paio con tutti i sacrifici che hanno fatto per essere qua. Questo è il momento per loro di serrare le fila, di divertirsi e specialmente di portare in alto la nostra bandiera il più possibile".

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