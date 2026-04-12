QUALIFICAZIONI MONDIALI DI FUTSAL 2028 Fabio Belloni annuncia l'addio alla Nazionale Il capitano lascia la Nazionale commosso dopo 17 anni: "Contento per il livello a cui è arrivato il calcio 5 a San Marino"

Un commosso Fabio Belloni annuncia il suo addio alla Nazionale. Belloni, pilastro inamovibile della squadra biancoazzurra, lascia dopo le qualificazioni al mondiale 2028. "Ho chiesto ai ragazzi di dare tutto anche per me. Si è chiuso un bel cerchio - spiega ai nostri microfoni - Son contento per come sia finita e per il livello a cui è arrivato il calcio 5 da noi".

Quindi un pensiero a "tutti i giocatori con cui ho giocato e gli allenatori, il mister (Osimani, ndr) che ci ha portato tanta tanta qualità e tutti i ragazzi che sono rimasti a casa anche in questa trasferta che avrebbero voluto esserci".

Nonostante la giovane età, Belloni è sereno nel dire addio alle competizioni dopo una bella prova: "Mi ero promesso di arrivare al top della forma all'ultimo torneo e mi sembra di aver fatto un buon torneo, quindi va bene così. È ora di lasciare. Per la nazionale almeno".

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