SAN MARINO OPEN Facundo Diaz Acosta: "Bel torneo, grande soddisfazione vincere a San Marino" L'argentino trionfa nell'edizione 2026 degli Internazionali di tennis e centra il decimo titolo Challenger della carriera.

Grande soddisfazione per il tennista argentino Facundo Diaz Acosta per il successo a San Marino:

"Sì, sono molto felice. Negli ultimi due mesi ho giocato davvero molto bene. Quindi sì, è un modo davvero molto bello per concludere tutta questa serie di tornei. Sono qui da otto settimane, quindi sono un po’ stanco, ma molto felice di aver concluso in questo modo".

Facundo, dopo questa vittoria sei il nuovo numero 84 del ranking. "

Sì, sono molto felice. So che ieri sono rientrato nella top 100. Ero già stato tra i primi 100 nel febbraio 2025 e da allora ho avuto molti infortuni e tanti momenti difficili, quindi sono davvero felice di esserci tornato e ora cercherò di fare del mio meglio".

E sei anche tra i primi dieci argentini.

"Va bene, questo non lo sapevo. Quindi sì, sono molto felice anche per questo".

Che cosa pensi di questo torneo?

"Sì, è la prima volta che vengo qui. Mi sono trovato davvero molto bene. La città mi piace molto. Sono riuscito a conoscerla un po’, perché giocavamo di sera. Quindi al mattino ho fatto qualche passeggiata e la città è davvero molto bella. Anche il torneo è organizzato molto bene e viene tanta gente. Credo che tutte queste cose aiutino tutti noi a giocare meglio. Sì, sono davvero molto felice di aver deciso di giocare qui".

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