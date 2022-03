Fair Play: premi ai giovani calciatori Prendi, Gobbi, Sabatini e Michelotti

In arrivo nuove Nomination alla “5^ edizione Giornata Mondiale Fair Play” dei Premi Fair Play del prossimo 7 settembre 2022 a San Marino. Sono i Giovani Calciatori che partecipano al Campionato sammarinese Under 12 della fase autunnale e primaverile della FSGC che hanno ricevuto i Cartellini Verdi dai Direttori di Gara e come da consuetudine il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play li premierà durante la Cerimonia della Giornata Fair Play 2022.

Una iniziativa molto importante e lodevole quella dei Cartellini Verdi promossa dalla FSGC che rispecchiano i principi fondanti e i valori del Fair Play nello sport e nella vita, con precise finalità educative e formative che il CNSFP desidera compiacersi con i protagonisti e con le Società calcistiche di appartenenza. Al momento sono pervenute al CNSFP le prime segnalazioni corredate da motivazione dei giovani calciatori: Diego Prendi (Juvenes Dogana), Edoardo Gobbi (Cosmos Folgore1), Lorenzo Sabatini (Virtus Pennarossa) che riceveranno il Premio Fair Play al GESTO e di Luca Michelotti (Juvenes Dogana) che riceverà il Diploma di Merito Fair Play.