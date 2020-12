FUSAL Fair Play: Stefano Fallini candidato al prossimo Fair Play Award Il tecnico del Fiorentino Futsal aveva segnalato agli arbitri che la palla era entrata in rete in occasione della partita giocata contro l'Omonia nei preliminari di Futsal Champions League.

Fair Play: Stefano Fallini candidato al prossimo Fair Play Award.

Il tecnico del Fiorentino Futsal Stefano Fallini è stato segnalato dal Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play tra i candidati al “Fair Play Award al gesto” che il Comitato assegnerà il prossimo 7 settembre in occasione della 4° edizione della Giornata Mondiale del Fair Play.

L'allenatore rossoblu si è distinti in occasione della sfida di UEFA Futsal Champions League che ha visto la sua squadra impegnata nel turno preliminare contro l'Omonia Nicosia. Nella sfida vinta dal club di Cipro per 6-0, il tecnico sammarinese aveva comunicato agli ufficiali di gara che la conclusione del giocatore avversario Preá era entrata in rete. La dinamica della conclusione aveva fatto pensare agli arbitri a una respinta della traversa. Un gesto che ha accolto il favore anche della squadra avversaria che ha evidenziato il bel gesto anche attraverso i propri canali ufficiali.













