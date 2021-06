MARATHON EKIDEN Fatica, sudore, caldo, sofferenza, divertimento gli ingredienti di un successo G.S Gabbi Bologna trionfa nel maschile e nel femminile a staffetta. Francesco Lotti vince la maratona individuale maschile. Francesca Bravi quella femminile

Circa 400 atleti al via sotto il sole di Borgo Maggiore a 28 gradi e lungo un percorso definito “ fa bene allo spirito”. In Repubblica si corre, ormai può essere lo slogan perfetto di continui eventi mai banali e con organizzazione certosina sottolineata un po' da tutti. Maratona Ekiden staffetta a squadra con 5 atleti che si passano il testimone per completare i rispettivi percorsi. Circa 6 km per 3 di loro e 12 km per 2 a completare i 42.195 per un gioco di squadra trasferimento di adrenalina pura tra uno e l'altro, caricati dai decibel scaricati dal DJ selezionato dall'evento e dagli speaker sempre sul pezzo ormai insostituibili anche perchè conoscono varianti e storicità della Ekiden e di tutte le altre gare.

In Repubblica conviene anche perchè si corre in sicurezza, c'è chi va veloce, c'è chi va un po' più lentamente e c'e chi annuncia con la scritta sulla maglietta il piano della giornata“ Piano ma Arriviamo” . Ekiden è colore, sudore, sofferenza, caldo e fatica. Poi ci sono i numeri. Nella Ekiden staffetta è un trionfo per la GS Gabbi Bologna che transita prima sul traguardo sia con la squadra maschile, sia con quella femminile. Nella San Marino Marathon individuale vince Lorenzo Lotti con il tempo di 2h45m14s. Alle sue spalle il tre volte campione del mondo della 100 km Giorgio Calcaterra in 2h48m09s. Terzo Riccardo Vanetti in 2h51m08s. Tra le donne prima assoluta Francesca Bravi in 3h05m38. Seconda Federica Moroni in 3h08m48. Terza Denise Tappatà in 3h10m38s. Mattinata di aggregazione riuscitissima e che ha visto anche la partecipazione di una rappresentanza dell'Atletica Vaticana

