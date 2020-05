Fattori: "Riprendono i corsi e sulla Regata dei Castelli aspettiamo; possiamo ancora farcela"

Il Presidente della FederVela Marino Fattori non nasconde le problematiche causate dall'emergenza sanitaria, ma in questo momento - dichiara - cerchiamo di restare fiduciosi. Presto ripartiranno i corsi in assoluta sicurezza con tutti i presidi sanitari. Per quanto riguarda la Regata dei Castelli in programma a settembre - conclude - non vogliamo mettere la parola fine. Se ci saranno delle aperture proveremo ad organizzarla. Nel video l'intervista