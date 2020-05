FED VELA Fattori: "Riprendono i corsi e sulla Regata dei Castelli aspettiamo; possiamo ancora farcela" Il Presidente della FederVela sammarinese Marino Fattori apre ai corsi in assoluta sicurezza e con tutti i presidi sanitari

Il Presidente della FederVela Marino Fattori non nasconde le problematiche causate dall'emergenza sanitaria, ma in questo momento - dichiara - cerchiamo di restare fiduciosi. Presto ripartiranno i corsi in assoluta sicurezza con tutti i presidi sanitari. Per quanto riguarda la Regata dei Castelli in programma a settembre - conclude - non vogliamo mettere la parola fine. Se ci saranno delle aperture proveremo ad organizzarla. Nel video l'intervista

In estrema sicurezza da metà giugno ripartono i corsi e questo per la Federazione Vela sammarinese è già un nuovo inizio. Non cambia la sede, sarà sempre la zona Darsena ad ospitare gli “skipper” sammarinesi, ma cambieranno le regole con tutta una serie di precauzione legate al Covid 19. Uno degli eventi sempre molto attesi è senza dubbio la Regata dei Castelli in programma a settembre. Oggi sarebbe impossibile pensare di ottenere il lasciapassare per la gara, ma il Presidente Fattori non demorde



