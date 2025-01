Fattori: "Tra gli obiettivi della Vela favorire il ricambio generazionale di atleti e dirigenti"

Sentiamo Marino Fattori

La Federazione Sammarinese Vela ha rinnovato il suo Direttivo, confermando al vertice il Presidente Marino Fattori.

"Fa sempre piacere essere confermati per il quadriennio, è vero anche che avevo piacere di vedere anche dei rinnovamenti. Comunque diciamo che l'obiettivo di questo quadriennio è sicuramente un rinnovo perché il Presidente Fattori giustamente dopo tanti anni pensa di lasciare al prossimo direttivo e sta formando dei ragazzi. Abbiamo di nuovo in piedi la 24 Ore che abbiamo ripristinato l'anno scorso e soprattutto vogliamo potenziare la scuola vela per i più piccoli perché quella effettivamente è un po' carente".

E poi insomma lavorare sui piccoli vuol dire anche garantirsi il futuro:

"Certamente, infatti quello richiede impegno, sforzo, decisione. La Federazione impiegherà le sue risorse, non ne ha tante, però ne ha e quindi metterà tutto l'impegno che ha proprio per garantire il futuro a questo sport".

A livello di atleti come stiamo?

"A livello di atleti siamo con atleti grandi, infatti il problema è proprio sui piccoli perché siamo a livello di "Classe Laser" come fu Lucrezia a Malta nel 23 e non abbiamo i ricambi quindi dobbiamo assolutamente lavorare su questo punto anche in sinergia con i club di Rimini con i quali non è facile lavorare perché ovviamente hanno programmi e metodologie anche diverse".