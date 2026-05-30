Federazione Canicross in udienza dalla Reggenza, in vista dei mondiali

Qualificati per i mondiali di Owinska di novembre, fieri dei successi ai campionati 2025, ci sono i vertici della Federazione Canicross, gli atleti e le atlete, i medagliati che portano al collo il segno di un successo coronato insieme a loro: Ice, India e Aria. “Insieme, hanno scritto una pagina importante dello sport sammarinese – dice il Segretario allo Sport, Rossano Fabbri – in un percorso costruito con passione, impegno, spirito di squadra con un significato in più, legato all'inclusione, alla partecipazione, in un rapporto di fiducia e rispetto fra uomo e animale. Con orgoglio saluta la Federazione, giovane, ma già forte di grandi risultati.

“Fin da subito – dice il Presidente Michele Buscarini - abbiamo cercato di includere i ragazzi parasport in questo bellissimo sport che unisce l'atleta e il cane. Quindi c'è questo binomio particolare. È nata con Paola Carinato, inizialmente nel 2022, e poi nel 2024 si sono aggregati altri tre atleti. È una realtà ad oggi in crescita perché oggi contiamo sette atleti e quindi contiamo di crescere.

Due ori parasport con Sara Valentini e a Ruggero Marchetti, un bronzo nello scooter con l'allenatrice e plurimedagliata Paola Carinato, che ha dato impulso alla nuova realtà: “Abbiamo sia atleti del settore parasport che del settore giovanile – dice la Carinato - e questo per noi è motivo di grande orgoglio. I cani sono tutti cani di famiglia perché non vogliamo cadere nella tentazione di andare sul cane performante che poi dopo insomma è tutta un'altra gestione”.

Dalla Reggenza, il riconoscimento per “l'unica Società che promuove, nel segno della più alta inclusione sportiva, il Canicross. Una disciplina, ma anche – dicono Alice Mina e Vladimiro Selva – espressione più pura di un binomio millenario tra l'uomo e il cane e dimensione virtuosa per avvicinare e insegnare il rispetto”. Guardando alle prossime sfide, l'augurio di alti traguardi e il “grazie – dicono – per le emozioni che saprete ancora regalarci”.

Nel video le interviste a Michele Buscarini, Presidente Federazione Canicross e a Paola Carinato, allenatrice e medagliata









