FEDERAZIONE GOLF Federazione Golf San Marino: ripartono i corsi, e sale l'attesa per l'inaugurazione del campo di Pitch & Putt Inaugrazione del nuovo campo di Pitch & Putt prevista per la primavera 2021

Con tutte le accortezze sono ripartite le lezioni di golf per i ragazzi. Accompagnati dai genitori vengono indirizzati verso un percorso che comprende distanziamento e sanificazione con gli appositi gel a disposizione di tutti. Il golf è uno sport all'aria aperta assolutamente sicuro ma in questo periodo è prioritario avere occhio clinico. Dal 15 giugno ripartiranno i corsi per adulti e ragazzi. La grande novità è attesa per la primavera del 2021 quando verrà inaugurato il nuovo campo di Pitch & Putt 9 buche. La Federazione, nonostante le rigide maglie della burocrazia ha fatto tutto quello che era possibile per garantire un terreno con lago artificiale incluso che servirà principalmente per l'irrigazione



I più letti della settimana: