Federazione Ippica Sammarinese in evidenza a Bedizzole: Conti settima con Jappeloup

Grande soddisfazione per i colori biancazzurri della Federazione Ippica Sammarinese al CSI2 di Bedizzole. Nella categoria H140, Nicole Conti, in sella a Jappeloup, ha conquistato un prestigioso settimo posto grazie a un eccellente doppio percorso netto, chiuso con il tempo di 65.75 secondi, in una gara caratterizzata dalla presenza di concorrenti di altissimo livello internazionale.
Il risultato assume un significato ancora più importante considerando che il concorso di Borgo La Caccia rappresentava la seconda delle tre prove di osservazione federale previste nel percorso di selezione verso i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama sportivo internazionale. La prestazione ottenuta conferma la costante crescita del binomio Conti-Jappeloup e testimonia la competitività raggiunta a livello internazionale, offrendo indicazioni estremamente positive in vista dei prossimi impegni inseriti nel calendario federale.
"Desideriamo rivolgere i nostri complimenti a Nicole, a Jappeloup e a tutto il team che li accompagna per questo importante piazzamento, che porta ancora una volta la bandiera della Repubblica di San Marino nelle posizioni di vertice delle classifiche internazionali", ha commentato la Federazione Ippica Sammarinese.