Federazione Judo Lotta e Aikido, Ragini è il nuovo presidente: "Vogliamo entrare di più nelle scuole"

Giuseppe Ragini è il nuovo presidente della Federazione Sammarinese Judo Lotta Aikido. L’assemblea federale lo ha nominato per acclamazione quale successore di Marino Antimo Zanotti, che lascia la presidenza dopo 13 anni. Eletti, all’interno del consiglio federale, i membri Monica Moroni, Sabrina Gilia, Massimiliano Miscia, Gabrio Perna e Mirco Marinoni Buzzella. Le cariche saranno assegnate in occasione del primo direttivo.







"Sono in federazione già da diversi anni - dice Ragini - prima come consigliere, poi come segretario generale e vicepresidente. Adesso hanno voluto onorarmi con questa carica e sono molto contento. Vorremmo entrare nelle scuole in maniera più approfondita, perché non tutti i ragazzi conoscono judo o lotta".