Federazione Roller: un saggio per ricordare Elly e realizzare il suo 'sogno' La pattinatrice perse la vita 2 anni fa in un terribile incidente stradale insieme a Daniele Volanti

Federazione Roller: un saggio per ricordare Elly e realizzare il suo 'sogno'.

Successo per il saggio organizzato dalla Federazione Sammarinese Roller Sports in occasione dell'anniversario di Elly Mattiuzzo. La 18 enne perse la vita con Daniele Volanti in un incidente stradale il 5 dicembre 2021. Un grande esempio di solidarietà di tutti gli atleti e ospiti intervenuti: Il ricavato di circa 1.000 euro andrà a sostenere la realizzazione del "Sogno di Elly".

L'evento ha segnato anche l'inizio delle feste Natalizie nel ricordo della campionessa della Nazionale Italiana di pattinaggio su ghiaccio che quando la sua famiglia ha deciso di trasferirsi a San Marino non ha voluto appendere i pattini al chiodo, ma ha cambiato la sua lama con delle rotelle.

"Anche se Elly non è più qui con noi - dichiara il presidente Anna Rosa Marchi - ha lasciato per sempre un segno nei nostri cuori e sono sicura che continuerà ad accompagnarci ad ogni passo. Si è fatto anche il resoconto dell'attività dell'anno appena trascorso: la federazione ha ottenuto il riconoscimento da parte del Comitato Olimpico ed è diventata la trentatreesima federazione nazionale".

Negli stessi giorni Matilde Terenzi, insieme a Matilde Mina è tornata vittoriosa dall'argentina con la medaglia di bronzo al collo confermandosi la terza atleta al mondo nella disciplina delle slide, mentre Matilde Mina si è classificata nona al suo debutto al campionato del mondo. Durante il saggio ogni partecipante, atleta e spettatore, ha contribuito alla raccolta fondi del 'Sogno Di Elly' che va ad incrementare la raccolta che i genitori hanno iniziato per la costruzione in Repubblica di una pista di pattinaggio che porterà il suo nome per ricordare Elly oggi, domani, sempre.

La Federazione ricorda che è possibile contribuire alla realizzazione del "Sogno di Elly" effettuando una donazione sul conto dedicato: FEDERAZIONE SAMMARINESE ROLLER SPORTS IN MEMORIA DI ELLY MATTIUZZO, SM25W0303409804000040123478. Anche solo 1 € sarà un passo in più verso la meta.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: