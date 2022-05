IMOLA Federazione Sport speciali: Sammarinesi brillano nell'atletica e nuoto Oltre mille atleti per il 3°Trofeo “Senza Barriere”

A Imola il Trofeo “Senza Barriere” che ha visto la partecipazione di oltre 1000 atleti in varie discipline sportive all’insegna dell’inclusione. Presenti anche gli atleti della Federazione Sport Speciali di San Marino che si sono messi in luce non solo per risultati raggiunti, ma anche per la bellezza del gesto tecnico. In particolare, le ginnaste Marianna Pruccoli, Beatrice Cellarosi e Giada De Angeli hanno ricevuto i complimenti dell’organizzatore per l’emozionante esibizione. In atletica leggera, Ruggero Marchetti ha vinto i 100m ed è giunto secondo sui 400m con il tempo di 1’14’’2.

Nel salto in lungo, Erik Forcellini è giunto secondo con la misura di 1.85m. Il tredicenne Teo Flores, si è messo in luce sia sui 100m che nel salto in lungo. Nel nuoto, Danilo Grandoni vince i 25 metri stile libero, mentre la giovane Julia Castagna giunge quinta nei 25m dorso. Nel torneo di bocce, Federico Alessandrini, Denise Reggini, Eleonora Santolini, Renzo Tentoni, Davide Simonelli, Felici Massimiliano ottengono il 2 posto nella classifica a squadre.

Soddisfatta, Paola Carinato, Direttore Tecnico della FSSS:“ I brillanti risultati conseguiti dai nostri atleti sono il frutto del lavoro certosino svolto dai nostri coach durante tutto l’anno e gestendo le restrizioni dovute alla pandemia: Claudia Casalboni e Ylenia Gasperoni (atletica leggera), Andrea Zanotti e Claudio Gasperoni (bocce), Cristiana Di Segni (ginnastica artistica), Sara Maggiotti e Monireh Payman (nuoto). Li ringrazio davvero tanto a nome di tutta la FSSS per la pazienza e la professionalità dimostrata.”

