TIRO A SEGNO Federazione Tiro a Segno, Giuseppe Macina è il nuovo presidente Macina, eletto per acclamazione, prende il posto del presidente uscente Giuseppe Mario Muscioni

Federazione Tiro a Segno, Giuseppe Macina è il nuovo presidente.

Nel corso del fine settimana l’Assemblea Straordinaria Elettiva della Federazione Sammarinese Tiro a Segno ha dato via al nuovo corso del Consiglio Federale. Giuseppe Macina, eletto per acclamazione, prende il posto del presidente uscente Giuseppe Mario Muscioni. Luca Lusini, Marcello Massaro, Alfonso Vagnini, Fabrizio Selva, Gabriele Morganti e Dante Toccaceli sono stati votati per acclamazione a comporre il nuovo direttivo.

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