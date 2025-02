ELEZIONI FEDERALI Federcaccia, Canti: "Aperti al dialogo per cercare soluzioni" Rieletto per acclamazione per il prossimo quadriennio Pier Marino Canti alla guida della Federcaccia sammarinese

Pier Marino Canti è stato riconfermato Presidente della Federcaccia sammarinese. "È chiaro - spiega a San Marino RTV - che il movimento della caccia ha delle problematiche, non siamo sicuramente noi a dire che tutto funziona e che tutto va bene. Siamo sempre stati disponibili al dialogo e lo saremo ancora nel prossimo quadriennio, cercando di verificare quelle che sono le peculiarità che il mondo venatorio vuole portare avanti. Tenendo anche in considerazione che, allo stato attuale, siamo i primi a dirlo, la caccia non è più quella di venti o trent'anni fa. Ha delle nuove regole, delle nuove disposizioni, e ci sono problematiche che prima magari non c'erano.

Uno dei problemi più rilevanti a San Marino è che il territorio sta diminuendo, pertanto avremo necessità di trovare delle convergenze e delle sinergie con l'esterno. Sono comunque tutte considerazioni che ci fanno dire che sarà sicuramente un quadriennio impegnativo per quanto riguarda la Federazione della Caccia.

Ma siccome abbiamo le spalle larghe, come si suol dire, siamo anche abituati a gestire le controversie che nascono ogni giorno. Siamo preparati e disponibili a confrontarci con chi eventualmente vuole proporre soluzioni migliori, tutto nel rispetto delle regole. L'obiettivo è evitare fraintendimenti, speculazioni e situazioni che potrebbero generare confusione. Siamo pronti ad affrontare le sfide del futuro con apertura e determinazione."

