Federcalcio: rinnovato il campetto di Borgo Maggiore.

Su istanza della Giunta di Castello di Borgo Maggiore, la Federazione sammarinese gioco calcio ha provveduto a sostituire l’obsoleto manto erboso ed ha rinnovato il piccolo campo adiacente alla scuola elementare “La Roccia” di Borgo Maggiore. Il campo recentemente rifatto, non solo è a disposizione del plesso scolastico ma anche dei tanti giovani e famiglie, che vorranno passare ore di gioco, divertimento e svago praticando lo sport più bello e partecipato del mondo. Da qualche giorno, possono farlo su un manto in sintetico di nuova generazione, calciando in porte nuovissime: il tutto messo a disposizione dalla FSGC.

