Federica Valli e Carlo Chiaruzzi ai Campionati Europei 3D

La rappresentativa della Federazione Sammarinese Tiro con l'Arco è partita alla volta di Divcibare, in Serbia, per partecipare ai Campionati Europei 3D 2025. La squadra è composta dagli specialisti del 3D, Federica Valli e Carlo Chiaruzzi. Occhi puntati su Valli che dopo il quarto posto ottenuto nella qualifica del campionato mondiale 2024, aspira a un risultato di prestigio per consolidare un percorso in crescita costante nel tiro istintivo 3D, il percorso con tiri su sagome animali tridimensionali.







