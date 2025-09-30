TV LIVE ·
La rappresentativa della Federazione Sammarinese Tiro con l'Arco è partita alla volta di Divcibare, in Serbia

30 set 2025
Federica Valli e Carlo Chiaruzzi ai Campionati Europei 3D

La rappresentativa della Federazione Sammarinese Tiro con l'Arco è partita alla volta di Divcibare, in Serbia, per partecipare ai Campionati Europei 3D 2025. La squadra è composta dagli specialisti del 3D, Federica Valli e Carlo Chiaruzzi. Occhi puntati su Valli che dopo il quarto posto ottenuto nella qualifica del campionato mondiale 2024, aspira a un risultato di prestigio per consolidare un percorso in crescita costante nel tiro istintivo 3D, il percorso con tiri su sagome animali tridimensionali.




