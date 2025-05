Federico Olei campione sammarinese di Gran Fondo

All'interno della manifestazione Gran Fondo degli Squali a Cattolica si è svolto il Campionato Sammarinese di ciclismo specialità Gran Fondo. La manifestazione di altissimo livello giunta alla sua decima edizione ha visto la partecipazione di circa 3500 atleti tra i quali alcuni di assoluto livello. Il percorso medio di 87 km e quello lungo di 128 km con dislivello di 2200 metri.

Federico Olei ha effettuato una prova di tutto rispetto classificandosi 5° assoluto e di conseguenza centrando anche il titolo di Campione Sammarinese. Buoni risultati anche per Samuele Bugli e Andrea Monaldi giunti secondo e terzo per completare il podio sammarinese.

Presente anche come atleta di interesse nazionale Marco Francioni che si è cimentato nel percorso medio di 87 km giungendo 10 assoluto. Presente anche Valentina Venerucci che ha effettuato la gara come allenamento per il suo proseguimento della stagione, il suo tempo non è stato ufficializzato essendo un atleta professionista.